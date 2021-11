ONG tranfere 30 rinocerontes brancos de uma reserva de caça sul-africana para o Ruanda

A responsável do turismo do Conselho de Desenvolvimento do Ruanda, Ariella Kageruka, declarou que a introdução de rinocerontes brancos no Ruanda "irá expandir o seu alcance atual" e apoiar "a sobrevivência a longo prazo da espécie".

"Esta é uma oportunidade para o Ruanda fazer progressos substanciais na contribuição para a proteção dos rinocerontes", disse Kageruka, numa conferência de imprensa em Akagera.

A responsável também relatou que estes rinocerontes provinham de uma reserva de caça sul-africana conhecida como Phinda.

Nos últimos seis anos, a ONG Parques Africanos - contratada pelo Governo ruandês para gerir o Parque Nacional Akagera - reintroduziu com sucesso leões e rinocerontes negros, que foram expulsos da área pela caça furtiva e degradação do habitat no parque nas décadas de 1980 e 1990.

O trabalho dos guardas-florestais e vários programas para as comunidades locais beneficiarem economicamente da natureza selvagem reduziram a caça furtiva em Akagera para níveis mínimos e o número de animais aumentou de 5.000 em 2010 para 13.000 atualmente.

O parque nacional - a única savana do Ruanda - acolhe elefantes africanos, búfalos selvagens, girafas Masai e mais de 490 espécies de aves, entre muitos outros animais e plantas.

Existem, de momento, cerca de 18.000 rinocerontes brancos em oito países da África Austral e Oriental.

Estas populações diminuíram 12% entre 2012 e 2017 devido, principalmente, à caça furtiva, o que levou a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) a classificar os rinocerontes brancos como uma espécie "quase ameaçada".

Só na África do Sul, os caçadores furtivos mataram pelo menos 1.000 rinocerontes por ano entre 2013 e 2017, devido à grande procura dos seus chifres em alguns países asiáticos, de acordo com a ONG Save The Rhino.