ONU afirma que Líbano e Israel "não querem guerra"

As forças de manutenção da paz da ONU apelaram a "todas as partes para cessarem todas as ações" dos dois lados da fronteira, de acordo com um comunicado, na sequência dos ataques israelitas esta madrugada, depois do lançamento de foguetes contra Israel a partir de território libanês.

O exército israelita disse ter lançado hoje ataques no Líbano, enquanto uma estação de televisão libanesa relatou explosões na cidade portuária de Tiro.

O incidente ocorreu horas depois de três dezenas de foguetes terem sido disparados do sul do Líbano para Israel, no maior ataque do género desde 2006, quando os dois países estiveram em guerra, anunciaram as forças de defesa israelitas.