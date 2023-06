ONU alarmada com "níveis extremos de violência" de colonos israelitas na Palestina

Numa reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a situação na Palestina, Wennesland indicou que grande número de colonos, muitos deles armados, têm atacado sistematicamente aldeias palestinianas, aterrorizando as comunidades locais, com o apoio das forças de segurança israelitas em alguns casos.

"Israel, como potência ocupante, tem a obrigação de proteger os palestinianos e as suas propriedades nos territórios palestinianos ocupados e de garantir investigações imediatas, independentes, imparciais e transparentes a todos os atos de violência. (...) A violência deve parar e todos os perpetradores devem ser responsabilizados", instou.

O coordenador da ONU disse ainda continuar "profundamente preocupado" com a expansão implacável dos colonatos israelitas na Cisjordânia ocupada, situação "que alimenta a violência e impede o acesso dos palestinianos às suas terras e recursos, remodelando a geografia da Cisjordânia ocupada e ameaçando a viabilidade de um futuro Estado Palestiniano".

"Observo com alarme a recente decisão do Governo israelita que pode acelerar a expansão de colonatos. Os colonatos israelitas constituem uma violação flagrante das resoluções das Nações Unidas e do direito internacional. Apelo ao Governo de Israel para cessar o avanço de todas as atividades de [estabelecimento de] colonatos imediatamente", reiterou.

Em 18 de junho, o Governo israelita anunciou os seus planos de avançar na atividade de colonato na Cisjordânia, com a construção de mais de 4.000 unidades habitacionais de colonatos.

Israel também mudou os procedimentos de planeamento e aprovação de colonatos para agilizar significativamente esses processos.

De acordo com Tor Wennesland, a violência crescente na região está intimamente ligada aos colonatos, "que alteram a já frágil dinâmica no terreno, bem como uma deterioração preocupante nas relações entre Israel e a Autoridade Palestiniana".

"Apelo ao Governo de Israel para acabar com a demolição de propriedades de palestinianos e evitar o possível deslocamento e despejo de palestinianos, de acordo com suas obrigações ao abrigo da lei humanitária internacional e da legislação internacional de direitos humanos", disse.

O coordenador instou ainda "todos os líderes a pisar no travão e a repensar as suas opções".

"A escolha é clara: ou continuar na espiral descendente de violência e provocações que levam a um vácuo político; ou voltarem-se para um diálogo construtivo ligado a ações concretas que possam criar esperança e um horizonte político", sublinhou.

O Governo dos EUA tem aumentado o tom das críticas à política de colonatos de Israel e, ainda no início deste mês, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, classificou essa estratégia como "um obstáculo ao horizonte de esperança que se procura".

Apesar das críticas, os EUA tomaram poucas medidas contra Israel, apesar de, em sinal de desagrado, a Casa Branca ainda não ter convidado para uma visita a Washington o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, como é tradição após as eleições israelitas.

O Governo de Netanyahu, o mais extremista nos 75 anos de história de Israel, fez da expansão dos colonatos a sua principal prioridade e vários membros dos partidos da coligação têm pedido o aumento da construção de casas nos colonatos da Cisjordânia.