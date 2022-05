ONU alerta países-membros para circulação de falsas mensagens de António Guterres

Referindo-se a "uma série de incidentes de segurança da informação", esta carta datada de terça-feira e obtida hoje pela agência France-Presse (AFP) indica que vários funcionários diplomáticos "receberam mensagens não solicitadas alegando ser do secretário-geral".

Essas mensagens informavam o destinatário que António Guterres estaria a tentar contactá-lo através do seu "número pessoal".

O número em questão não está vinculado às Nações Unidas e o secretariado não está na origem das mensagens, indica a carta, lembrando que as comunicações do secretário-geral com os estados-membros seguem um protocolo - que não foi especificado.

O Secretariado pede ainda que a autenticidade das solicitações seja sempre verificada.

O secretariado das Nações Unidas especificou ainda na sua missiva que as mensagens fraudulentas identificadas foram transmitidas a partir de números de telefone norte-americanos e que as autoridades norte-americanas foram informadas sobre o ocorrido.