ONU alerta para casos de fome na Somália que podem triplicar em seis meses

O último relatório do IPC (Classificação de Fase Integrada, amplamente aceite para descrever a gravidade das emergências alimentares) sobre a Somália, divulgado hoje, "não leva a uma declaração de fome nesta fase, em grande parte devido à resposta das organizações humanitárias e das comunidades locais", disse um porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU), Jens Laerke, numa conferência de imprensa regular em Genebra.

As respostas encontradas são, contudo, insuficientes, uma vez que as pessoas continuam a morrer à fome e a situação pode piorar já em abril de 2023, segundo as Nações Unidas.

"Se a assistência não for intensificada, particularmente nos setores da saúde e água, saneamento e higiene, prevê-se a ocorrência de fome entre abril e junho de 2023 no sul da Somália entre os agropastoris nos distritos de Baidoa e Burhakaba, e entre as populações deslocadas na cidade de Baidoa e Mogadíscio", disse Laerke.

Globalmente, as conclusões do relatório mostram que, durante este período, a crise alimentar na Somália irá agravar-se e expandir-se, com uma estimativa de 8,3 milhões de pessoas classificadas como "em crise" (IPC Fase 3) ou pior, em comparação com os 5,6 milhões atualmente.

Espera-se que o número de pessoas que atingirá a Fase 5 (Catástrofe) - o nível mais elevado na escala IPC - mais do que duplique durante este período, de 214.000 para 727.000.

Espera-se também que cerca de 2,7 milhões de pessoas estejam na Fase 4 (Emergência) até abril-junho do próximo ano. Esta fase caracteriza-se por um consumo alimentar grosseiramente inadequado, resultando numa desnutrição aguda muito elevada e mortalidade excessiva. Isto significa que as pessoas estão a morrer à fome, explicou Laerke.

O relatório, divulgado pelas Nações Unidas e outros peritos, revelou que mais de 8 milhões de pessoas estão em grave insegurança alimentar, uma vez que a Somália enfrenta "um nível de necessidades sem precedentes".

Após cinco estações chuvosas fracassadas desde o final de 2020, com uma sexta provavelmente a seguir, a Somália parece atualmente incapaz de evitar a fome sem assistência humanitária.

Esta situação é exacerbada pelo aumento dos preços, "excecionalmente elevados", dos alimentos e pela insegurança no país, que está a dificultar a assistência humanitária. Os trabalhadores humanitários afirmaram, ainda, que a guerra na Ucrânia desviou o financiamento de alguns dos principais doadores.

Perante a perda generalizada de culturas, mortes de gado e receios de fome, centenas de milhares de pessoas já fugiram das suas casas em busca de assistência, disse Laerke.

De acordo com o relatório, o financiamento da ajuda alimentar humanitária é atualmente suficiente para atingir mais de 5,8 milhões de pessoas por mês, em média, até março.