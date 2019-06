ONU alerta para "emergência humanitária sem precendentes" na região do Sahel

Lusa27 Jun, 2019, 19:56 | Mundo

Do número total, um milhão de pessoas viram-se forçadas a abandonar as suas casas no último ano, segundo as declarações da chefe da OCHA para a África Ocidental e Central, Sophie Garde Thomle, em conferência de imprensa.

As Nações Unidas destacaram o número de deslocados no Mali, Burkina Faso e Níger, que aumentou cinco vezes em comparação há um ano, atingindo os 347.000.

Esta situação humanitária "não tem precedentes" e "não para de se deteriorar", assinalou Thomle.

Aos problemas da região, relacionadoss com a mudança climática e a má governação, somaram-se, nos últimos anos, outros como a insegurança causada por grupos `jihadistas`, a criminalidade, conflitos intercomunitários e luta pelo controlo de terras agrícolas e pastagens.

De acordo com a OCHA, nos últimos seis meses, os grupos armados intensificaram os seus ataques no Burkina Faso, Mali e no leste do Níger, matando mais de 1.200 civis em cinco meses.

"Desde o início do ano que enfrentamos uma questão de segurança muito alarmante na região de Sahel e o nível de violência que não tem precedentes", indicou o diretor do Programa Mundial de Alimentos para o Sul de África, Chris Nikoi.

As frentes mais difíceis situam-se no centro e norte do Mali, no norte e no leste do Burkina Faso, no leste de Níger, no nordeste da Nigéria, na região do norte dos Camarões e na região do lago de Chade.

Num comunicado enviado à Agência Lusa, os Médicos Sem Fronteiras alertaram para o aumento de violência nas regiões do norte da República Democrática do Congo, o que obrigaram milhares de pessoas a deslocarem-se das suas origens.

"Como falamos de segurança, há quem pense que é uma questão militar, mas na realidade essa população que adere ao radicalismo não tem outra alternativa. Se lhes propusessem outra coisa, poderíamos vê-los a trabalhar pela coesão social", declarou o diretor da Ação contra a Fome para a África Ocidental, Mamadou Diop.

Mais de 4.000 centros escolares, 2.000 só no Burkina Faso, já encerraram o que significa que 900 mil estudantes estão impedidos de estudarem, pois as escolas são um objetivo direto dos grupos armados.

Mais de 80 centros de saúde foram encerrados, deixando milhares de pessoas sem assistência médica.

Cerca de 22 milhões de pessoas no Sachel necessitam de assistência humanitária e mais de cinco milhões de crianças, com idade inferior a 5 anos, sofrem de malnutrição.

Várias agências humanitárias das Nações Unidas, a ONG Ação contra o Fome assim como o Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC) pediram hoje um maior apoio e esforço para abordar as causas das diferentes crises na região, relembrando que no momento apenas foram recolhidos 22% dos fundos necessários.