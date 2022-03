ONU alerta para fortes divergências na negociação constitucional síria

O enviado Geir Pedersen, que atua como mediador nessas conversas que acontecem em Genebra, assegurou que as discussões estão num momento importante e que a possibilidade de avançar será verificada nas próximas 24 horas.

"Há diferenças significativas, mas é possível encontrar e construir pontos comuns se houver vontade. Todas as delegações devem fazer tentativas sérias para começar a resolver as diferenças", disse o diplomata perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, intervindo por videoconferência.

A atual ronda negocial começou na última segunda-feira e deve ser encerrada na sexta-feira. As conversações anteriores, em outubro, foram encerradas sem avanços.

Segundo Pedersen, esta semana foram discutidos quatro princípios constitucionais: as bases da governabilidade, a identidade do Estado, os símbolos do Estado e as estruturas e funções do poder público.

"São assuntos importantes e as deliberações não têm sido fáceis", admitiu o diplomata, que aguarda agora que as delegações apresentem as suas revisões dos textos e os debatam na sexta-feira.

Nas atuais reuniões participam 45 pessoas, 15 representantes do Governo, 15 da oposição e outros tantos em nome da sociedade civil.

A ONU considera que um acordo para uma nova constituição ou uma reforma da atual pode ser a base para começar a encerrar o conflito sírio após mais de uma década de confrontos.