ONU alerta para impacto na ajuda humanitária à Síria após suposto ataque israelita

O secretário-geral da ONU, António Guterres, "condena toda a violência na Síria e insta as partes a respeitarem as suas obrigações ao abrigo do direito internacional, lembrando que os civis e as infraestruturas civis devem ser protegidas", disse o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, durante a sua conferência de imprensa diária em Nova Iorque.

O porta-voz acrescentou que o serviço aéreo humanitário da ONU, que opera a partir dos aeroportos afetados de Damasco e Aleppo, será "temporariamente suspenso" e não poderá continuar a sua assistência aos programas de ajuda no país.

A Síria acusou hoje Israel de ter deixado fora de serviço os aeroportos internacionais de Damasco e Aleppo (noroeste) com dois ataques simultâneos, em plena guerra entre o Estado judaico e as milícias de Gaza do outro lado da fronteira, informou a agência oficial de notícias da Síria, SANA.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma organização não-governamental (ONG) sediada no Reino Unido com uma ampla rede de colaboradores no terreno, confirmou na sua conta X (anterior Twitter) que fortes explosões foram ouvidas em ambas as cidades causadas por "ataques israelitas dentro do perímetro" dos referidos aeroportos.

As ações do Estado judaico na Síria são geralmente dirigidas a alvos do grupo xiita libanês Hezbollah, que nos últimos dias lançou vários ataques contra tropas israelitas do sul do Líbano; ou contra as milícias iranianas, que esta semana reforçaram a sua presença na fronteira da Síria com os montes Golã.

Na conferência de imprensa de hoje, o porta-voz do secretário-geral reiterou mais uma vez a sua mensagem contra uma escalada do conflito no Médio Oriente.

"Estamos num momento de tensões elevadas em que qualquer combate, qualquer erro de cálculo, pode levar a um conflito mais amplo numa região já volátil", disse Dujarric.

Na quarta-feira, Guterres manifestou preocupação com o fogo cruzado na `Linha Azul` [uma demarcação negociada pela ONU que separa Israel do Líbano] e apelou a "todas as partes e aqueles que têm influência" sobre elas para conterem um "contágio" de hostilidades.

O secretário-geral também apelou à autorização da entrada em Gaza de fornecimentos cruciais, como alimentos e água.

Esta quinta-feira, o seu porta-voz explicou que a organização continua a trabalhar para estabelecer um corredor humanitário que permita a entrada de mantimentos na região, totalmente bloqueada por Israel, mas não deu mais detalhes sobre as negociações.

Além disso, as autoridades humanitárias das Nações Unidas soaram o alarme sobre uma crise humanitária no noroeste da Síria, controlada pelos rebeldes, alertando que intensos bombardeamentos por parte das forças governamentais deslocaram quase 70.000 pessoas nas últimas semanas.

O Governo sírio, apoiado pela Rússia, atacou o noroeste do país este mês, especialmente depois de um ataque de `drone` ter como alvo uma cerimónia de formatura de um colégio militar no coração da cidade governamental de Homs. Pelo menos 89 oficiais e civis foram mortos, tornando-o um dos ataques mais mortíferos no país em guerra nos últimos anos.

"Estamos na escalada de hostilidades mais significativa desde 2019", disse David Carden, vice-coordenador humanitário regional da ONU para a Síria, após se reunir com sírios deslocados que vivem em abrigos temporários.