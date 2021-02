ONU alerta que vacinação contra a Covid não está a ser equitativa pelo mundo

EPA/Lusa

Uma necessidade que líder das Nações Unidas sente emergente, porque neste momento a vacina só está a chegar aos países que têm capacidade de negociação com as farmacêuticas.



Em artigo de opinião hoje publicado no jornal britânico “The Guardian”, Guterres alerta para um grande desequilíbrio na distribuição das vacinas pelo mundo.



O secretário-geral das Nações Unidas lembra que apenas dez países administraram 75 por cento das vacinas e 130 estados não receberam uma única dose.