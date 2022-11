ONU analisa deterioração dos direitos humanos no Irão

Na sessão especial, solicitada pela Alemanha e Islândia e aprovada por mais de um terço dos 47 países-membros do Conselho, serão avaliadas as consequências da repressão do regime teocrático de Teerão, cada vez mais contestado nas ruas de todas as cidades do país.Os protestos foram inicialmente desencadeados pela morte, a 16 de setembro, de uma jovem curda iraniana de 22 anos, Mahsa Amini, detida três dias antes pela chamada “polícia da moral”, responsável por fazer cumprir o rígido código de vestuário imposto às mulheres na República Islâmica.Esta onda de contestação popular, marcada por milhares de detenções e que tem tido repercussões a nível internacional com várias cidades no mundo a expressarem solidariedade para com os manifestantes iranianos, tem representado um sério desafio para a República Islâmica.Teerão culpa os inimigos estrangeiros, sobretudo Israel, e os agentes destes pelos protestos, acusando-os de tentarem desestabilizar o país.