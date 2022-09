ONU analisa sabotagem dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 no Mar Báltico

A reunião acontece um dia depois da Guarda Costeira sueca ter confirmado a descoberta de uma nova fuga de gás, de menor dimensão, no gasoduto Nord Stream 2 no Mar Báltico, elevando o número de fugas nos dois gasodutos russos para quatro.A Suécia e a Dinamarca foram convidadas a fornecer informações aos membros do Conselho de Segurança sobre as fugas detetadas nos gasodutos - que ligam diretamente a Alemanha à Rússia – nas respetivas zonas económicas exclusivas.Na terça-feira tinham sido detetadas três fugas de gás, das quais duas foram sinalizadas nos tubos do Nord Stream 1, junto à Suécia. Outra foi detetada num tubo do Nord Stream 2, a sudeste da ilha dinamarquesa de Bornholm.Suécia, Dinamarca, Alemanha, União Europeia (UE) e NATO alegam que as fugas no Nord Stream foram causadas por um “ato intencional” e “sabotagem”.O Kremlin (presidência russa) qualificou de “sem sentido e absurdas” as acusações de que a Rússia pode ser responsável pelos danos detetados nos gasodutos, tendo apontado as suspeitas em direção aos Estados Unidos.A Rússia é um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto.