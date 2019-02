ONU apela à despolitização da ajuda à Venezuela

O porta-voz da ONU Stephane Dujarric pede negociações políticas sérias, tendo em vista alcançar uma solução para a crise que aquele país vive.



Esta quarta-feira é esperado um carregamento de 300 toneladas de ajuda humanitária proveniente da Rússia para Caracas.



Na fronteira com a Colômbia, estão há várias semanas camiões carregados com comida e medicamentos que partiram dos dos Estados Unidos.



O enviado especial da Antena 1 à Venezuela, Nuno Amaral, escutou a análise de um português que vive há quatro décadas em Caracas.



Sábado pode ser um dia decisivo.



O líder do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino do país, disse que a ajuda pode entrar no dia 23 de fevereiro, apesar da rejeição do Governo de Nicolás Maduro, que considera um pretexto para lançar uma invasão armada.