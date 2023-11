ONU apela a investigação "completa, independente e transparente" de massacre no Burkina Faso

"O nosso escritório no Burkina Faso continua a procurar informações sobre o que aconteceu, mas nesta fase não é capaz de identificar os perpetradores. Por razões de segurança, é difícil aceder à área e falar com testemunhas e sobreviventes", sublinhou o alto-comissariado num comunicado de imprensa.

Segundo um relatório provisório divulgado na segunda-feira pelo procurador do Burkina Faso, pelo menos 70 pessoas, na sua maioria crianças e idosos, foram mortas em 05 de novembro na aldeia de Zaongo (centro-norte), um massacre que já levou também a União Europeia (UE) e os Estados Unidos a pedirem uma investigação.

"Algumas informações indicam que cerca de uma centena de pessoas podem ter morrido e um grande número ficou ferido. Este ataque, durante o qual várias propriedades foram incendiadas, também teria levado os aldeões a fugir da área", sublinhou, por seu lado, a Comissão de Direitos Humanos da ONU.

"Os responsáveis ??por estes atos devem ser levados à justiça em julgamentos justos e transparentes, e as vítimas devem ser indemnizadas", acrescentou-se no documento.

"A continuação das investigações, nomeadamente através de conversações com os pais das vítimas [mortais] e dos feridos, vai permitir determinar o número exato de mortos, feridos e eventualmente desaparecidos", declarou o Ministério Público.

De momento, "os autores destas atrocidades não são conhecidos", acrescentou, sublinhando que as investigações prosseguem para a sua identificação.

No domingo, a União Europeia apelou às autoridades do Burkina Faso para que clarifiquem as circunstâncias "do massacre" em Zaogo, afirmando que cerca de 100 pessoas foram mortas.

"A UE apela às autoridades de transição para que esclareçam as circunstâncias destes assassínios, a fim de determinar a responsabilidade", afirmou, em comunicado, um porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa.

O Burkina Faso tem sofrido frequentes ataques terroristas desde abril de 2015, perpetrados por grupos ligados tanto à Al-Qaida como ao Estado Islâmico, especialmente no norte do seu território.

O país sofreu dois golpes de Estado em 2022: um em 24 de janeiro, liderado pelo tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, e outro em 30 de setembro, liderado pelo capitão Ibrahim Traoré, que atualmente lidera a nação.

Ambos os golpes surgiram após o descontentamento entre a população e o Exército devido aos ataques terroristas, que obrigaram à deslocação de mais de dois milhões de pessoas, segundo os últimos dados do Governo do Burkina Faso.

No passado mês de junho, o Conselho Norueguês para os Refugiados (NRC) advertiu que, pela primeira vez, o Burkina Faso encabeçava a lista dos países onde os deslocados são dos mais negligenciados do mundo, depois de a ajuda e a atenção humanitárias terem sido redirecionadas para a Ucrânia após a invasão russa.