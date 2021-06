ONU apela ao fim da "impunidade" da violência policial contra afrodescendentes

Desenvolvido após o assassinato de George Floyd por um polícia norte-americano em Minneapolis em maio de 2020, o relatório da ONU começa por referir que a discriminação racial e o uso de força excessiva por parte das forças policiais estão enraizados nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina. Michelle Bachelet, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, apresenta com este documento uma visão mais abrangente dos maus-tratos enfrentados pelos negros ao longo de séculos, principalmente por causa do comércio transatlântico de escravos, apela a uma abordagem "transformadora" para os dias de hoje.







A agência da ONU para os Direitos Humanos analisou 190 assassinatos de africanos e afrodescendentes por agentes de autoridade em todo o mundo e concluiu que os polícias "raramente são responsabilizados" por matar pessoas de origem africana, principalmente devido a investigações "deficientes" e à falta de vontade de reconhecer o impacto do racismo estrutural.



Nas palavras de Bachelet, o racismo estrutural cria barreiras ao acesso das minorias a empregos, à saúde, à habitação, à educação e até à justiça.



"Estou a pedir a todos os Estados que parem de negar e comecem a desmantelar o racismo, para acabar com a impunidade e construir confiança, para ouvir as vozes dos afrodescendentes e para confrontar legados do passado e compensá-los", escreveu a alta comissária no relatório.







As compensações, esclareceu, "não devem ser apenas equiparadas a indemnizações financeiras", mas devem incluir a restituição, a reabilitação, o reconhecimento de injustiças, os pedidos de desculpas, a memorialização, reformas educacionais e "garantias" de que tais injustiças não e repetirão.







Para além do caso polémico de Floyd, são citados seis outros casos no relatório como o de Kevin Clarke, que morreu após ser detido por polícias em Londres, em 2018. Na altura, o juíz considerou que Clarke, que já em 2002 tinha sido diagnosticado com esquizofrenia paranóica, concluiu que o uso inadequado de forças pela polícia levou à sua morte.



Os restantes casos citados incluem um adolescente afro-brasileiro, de 14 anos, morto a tiro numa operação policial antidrogas em São Paulo em maio de 2020 e um francês de origem maliana, de 24 anos, que morreu sob custódia policial em julho de 2016.

Racismo e discriminação "enraizados" nas sociedades





A agência para os Direitos Humanos da ONU foi incumbida, em junho de 2020, de redigir um relatório aprofundado sobre o racismo sistémico contra africanos e afrodescendentes. Aproveitar o escrutínio intenso sobre racismo em todo o mundo e o impacto nos afrodescendentes, como exemplificado pelos assassinatos de negros desarmados nos Estados Unidos, o relatório analisou casos de violações do direito internacional dos direitos humanos por parte da aplicação da lei, respostas dos governos a protestos pacíficos anti-racismo e responsabilização e compensação das vítimas.





"Há hoje uma oportunidade importante para alcançar um ponto de inflexão para a igualdade racial e a justiça", lê-se no relatório, que exorta os países a acelerar a ação para acabar com a injustiça racial, a pôr fim à impunidade nas violações de direitos pela polícia, a garantir que os afrodescendentes e aqueles que falam contra o racismo sejam ouvidos e que os "erros do passado" sejam enfrentados através de responsabilização e compensação.





"O racismo e a discriminação racial contra africanos e afrodescendentes estão frequentemente enraizados em políticas e práticas baseadas na degradação do status dos indivíduos na sociedade", acrescenta o relatório.





Segundo a investigação levada a cabo desde o ano passado, o flagelo é mais prevalente em países com legado de escravatura, de comércio transatlântico de africanos escravizados ou de colonialismo, o que resultou na fixação de grandes comunidades de descendentes de africanos.



"O racismo sistémico precisa de uma resposta sistémica. É preciso haver uma abordagem abrangente, em vez de fragmentada, para desmantelar sistemas enreizados durante séculos de discriminação e violência. Precisamos de uma abordagem transformadora que aborde as áreas interconectadas que impulsionam o racismo e levam a tragédias constantes, totalmente evitáveis, como a morte de George Floyd", argumentou Michelle Bachelet.

Famílias "traídas" pelo sistema





Durante a análise dos casos de mortes sob custódia policial em diferentes países, o relatório identificou "semelhanças impressionantes" e padrões - incluindo os obstáculos que as famílias enfrentam para ter acesso à justiça. O relatório observa que os dados disponíveis mostram "um quadro alarmante de impactos desproporcionais e discriminatórios em todo o sistema sobre os afrodescendentes quando abordado pelas autoridades policiais e com o sistema de justiça criminal em alguns Estados".



Muitas famílias "sentiram-se continuamente traídas pelo sistema" e referem "uma profunda falta de confiança" e "muitas vezes recai sobre as vítimas e familiares lutar pela responsabilização sem o apoio adequado".



"Várias famílias me descreveram a agonia que enfrentaram ao lutar pela verdade, a justiça e a compensação, e a angustiante presunção de que os seus entes queridos de alguma forma 'mereciam'", disse Bachelet. "É desanimador que o sistema não esteja preparado para os apoiar. Isso tem de mudar".



Investigações, processos, julgamentos e decisões judiciais muitas vezes deixam de considerar o papel que a discriminação racial, os estereótipos e o preconceito institucional podem ter nas mortes sob custódia, acrescenta o relatório.





Com esta investigação, o objetivo deste relatório é transformar estas abordagens numa resposta mais sistémica por parte dos governos para lidar com o racismo, e não apenas nos Estados Unidos. De facto, são denunciados também casos semelhantes em cerca de 60 países, incluindo na Bélgica, no Brasil, no Reino Unido, no Canadá, na Colômbia e em França, entre outros.



"Não conseguimos encontrar um único exemplo de um Estado que tenha considerado totalmente o passado ou explicado de forma abrangente os impactos das vidas dos afrodescendentes hoje", escreveu Mona Rishmawi, que lidera uma unidade de contra a discriminação na ONU. "A nossa mensagem, portanto, é que esta situação é insustentável".