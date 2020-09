ONU apela ao fim imediato das hostilidades nos arredores de Tripoli

No documento, a MANUL lembra às duas partes "as obrigações de ambas ligadas ao direito humanitário internacional".

Os confrontos, com artilharia pesada, começaram na noite de quinta-feira e prolongaram-se ao longo do dia seguinte entre duas milícias leais ao Governo de Acordo Nacional (GAN), com sede em Tripoli, na zona residencial de Tajoura, a cerca de 20 quilómetros da capital.

Vários habitantes de Tajoura, contactados pela agência noticiosa France-Presse (AFP), contam que os combates terão cessado a meio da tarde de sexta-feira e que provocaram pelo menos três mortos e vários feridos entre as duas fações, número que carecem ainda de confirmação oficial.

As razões para os confrontos são ainda desconhecidas, mas fontes locais adiantaram que as ações de violência têm na origem divergências entre os líderes dos dois grupos locais.

No documento, a MANUL manifesta-se "muito preocupada" com os confrontos, "que implicam armamento pesado", tendo provocado também danos em habitações e pondo ainda a vida de civis em perigo.

"Os incidentes demonstram a necessidade urgente de uma reforma indispensável no setor da segurança na Líbia", lê-se no comunicado da MANUL.

Após a queda do regime de Muammar Kadhafi, em 2011, a Líbia é assolada pela violência entre os dois principais exércitos rivais que disputam o poder: de um lado, o GAN, reconhecido pela ONU, e as tropas do marechal Khalifa Haftar, que tem o controlo do leste e uma parte do sul.

Os confrontos armados na região de Tripoli foram os mais violentos desde o fim da ofensiva de Haftar, que, de abril de 2019 a junho de 2020, tentou, em vão, tomar o controlo da capital líbia.