ONU apela para que Palestina seja dotada de poderes para presidir ao G77 em 2019

16 Out, 2018

Em causa está uma resolução que será votada hoje e que assume uma carga simbólica, já que os palestinianos têm o estatuto de observadores e não de Estado no seio das Nações Unidas e uma vez que a Administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara a divulgação de um plano de paz para mediar o conflito israelo-árabe após as eleições norte-americanas agendadas para novembro.

A 27 de setembro, o Grupo 77 e da China, que atualmente compreende 134 países no total, escolheu a Palestina para assumir temporariamente a sua presidência no próximo ano.

O projeto de resolução prevê a adoção de uma série de modalidades "para a participação do Estado da Palestina", nomeadamente "o direito de fazer declarações em nome do Grupo 77 e da China", bem como "de patrocinar propostas e emendas" e "de levantar moções de procedimento" nas várias sessões e conferências internacionais nas quais o Grupo 77 vai participar no próximo ano.

Originalmente criado para promover os interesses dos seus membros, o Grupo 77 é hoje uma força de negociação importante dentro das Nações Unidas.

Os Estados Unidos, que não têm neste caso direito a veto, condenam o projeto de resolução da ONU, já que não reconhecem a Palestina como um Estado e, por isso, entendem que este é um passo "inapropriado".