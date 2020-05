ONU apoia programa de assistência financeira a famílias timorenses

Uma resposta oportuna, rápida e coordenada ajudará a reduzir o impacto socioeconómico devastador da Covid-19", afirmou o coordenador residente das Nações Unidas Roy Trivedy.



As Nações Unidas vão fornecer assistência técnica no valor de 934 mil dólares (cerca de 862 mil euros) e apoio técnico através da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da ONU Mulheres "para auxiliar o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI) e parceiros relacionados na implementação do programa de proteção social que ajudará as famílias em Timor-Leste durante este período difícil".



O financiamento será dado pelo Fundo de Resposta e Recuperação da Covid-19 da ONU, estabelecido pelo secretário-geral, António Guterres.



Em concreto, 748 mil dólares (cerca de 690 mil euros) vão ser transferidos para o Fundo COVID-19 do governo "especificamente direcionado para ajudar a implementar o programa de assistência" às famílias do MSSI.



O restante vai ser utilizado, através da ONU Mulheres, "para auxiliar o processo de monitorização e avaliação do programa", incluindo apoio a grupos da sociedade civil, organizações de mulheres e grupos marginalizados, e instituições governamentais relevantes.



O Governo timorense aprovou um pacote de medidas socioeconómicas para responder ao impacto da pandemia da Covid-19 que inclui um subsídio direto de 100 dólares (cerca de 90 euros) por mês, durante três meses, às famílias timorenses.



De acordo com as contas governamentais, a assistência deverá ter um custo total de cerca de 68 milhões de dólares (cerca de 63 milhões de euros). As listas de beneficiários da assistência ainda estão a ser concluídas.

