ONU. Apoio financeiro internacional tem sido lento

O PNUD e o Governo da Guiné-Bissau assinaram em março o Projeto de Apoio ao Ciclos Eleitorais, para o período entre 2023 e 2025, no valor de 5,3 milhões de euros, que prevê apoiar as legislativas de 04 de junho e as presidenciais, que se devem realizar em 2025.

"A resposta dos parceiros a este cabaz de fundos está a ser lenta. Efetivamente, o cabaz de fundo apresenta um `gap` de três milhões de dólares [2,7 milhões de euros]", afirmou José Levy.

"Temos tido promessas de alguns doadores tradicionais e não tradicionais que apoiam o processo eleitoral guineense, nomeadamente União Europeia, Portugal, Brasil, Espanha, Itália, Estados Unidos, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, União Económica e Monetária da África Ocidental e Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental", salientou o representante adjunto do PNUD.

O representante adjunto do PNUD falava na cerimónia de entrega de material eleitoral sensível à Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, nomeadamente 4.000 cabines de votação, 70.000 selos para urnas e 10.000 canetas marcadores de tinta indelével.

"Num contexto de fraca mobilização de recursos, para não comprometer a data de 04 de junho, o PNUD já avançou cerca de um milhão de dólares [910 mil euros] dos fundos do seu programa para a aquisição de cabines de votação, selos para as urnas e canetas marcadores de tinta indelével", precisou José Levy.

José Levy salientou que a "aquisição atempada" daqueles materiais foi "estratégica para garantir que o processo" cumprisse com o "cronograma das atividades elaborado pela Comissão Nacional de Eleições".

O representante adjunto do PNUD disse também que a agência da ONU conta disponibilizar ainda esta semana "fundos para a aquisição de materiais eleitorais não sensíveis, subsídios das comissões regionais de eleições e logística para o seu funcionamento".

"Reconhecemos o esforço feito pelo Governo da Guiné-Bissau em financiar o recenseamento eleitoral e contamos que esse reconhecimento seja também extensivo por parte dos parceiros, através das contribuições para o cabaz de fundos, que neste momento apresenta um `gap` de três milhões de dólares", insistiu José Levy na presença do corpo diplomático, acreditado em Bissau.

O presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) guineense, N`Pabi Cabi, agradeceu ao PNUD e aos parceiros a "mobilização de recursos técnicos, financeiros e materiais para a prossecução" dos fins eleitorais.

"Quero assegurar-vos que os materiais recebidos constituem um balão de oxigénio para colmatar as insuficiências registadas e garantir o sucesso das eleições legislativas de 04 de junho", disse o presidente da CNE.