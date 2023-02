ONU assinala um ano de guerra na Ucrânia

De acordo com a representante de Portugal junto da ONU, Ana Paula Zacarias, a resolução que deverá ser apresentada na Assembleia-Geral irá apelar a uma "paz justa" e ao respeito pela soberania e pela integridade territorial da Ucrânia, alvo de ofensiva militar russa desde 24 de fevereiro de 2022.Está previsto o secretário-geral da ONU, António Guterres, discursar no início da sessão extraordinária, que se prolonga até sexta-feira.Os eventos na Assembleia-Geral da ONU contarão com a presença de ministros dos Negócios Estrangeiros de vários países e de outras figuras políticas como o Alto-Representante da União Europeia, Josep Borrell.O secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, marcará presença nesta 11.ª sessão especial de emergência sobre a Ucrânia.À Lusa, Ana Paula Zacarias enumerou outras iniciativas que marcam o programa, como será o caso de um evento organizado pela delegação da Ucrânia que trará vítimas da guerra.Já para o dia 24, sexta-feira, está prevista uma reunião ministerial do Conselho de Segurança da ONU, na qual nenhum texto irá a votos, uma vez que a Rússia, um dos cinco membros permanentes do órgão, tem poder de veto.