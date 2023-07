Foto: Sofiia Gatilova - Reuters

O Conselho de Segurança das Nações Unidas discutiu o fim do acordo para exportação de cereais do Mar Negro. Vários países-membros da ONU acusam a Rússia de estar a chantagear o mundo e alertam que milhões de pessoas vão passar fome.



Reportagem do correspondente da RTP nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos.