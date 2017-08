ONU avisa Caracas contra o uso excessivo de força

RTP 08 Ago, 2017, 11:07 / atualizado em 08 Ago, 2017, 12:14 | Mundo

Ao longo de 135 entrevistas, realizadas remotamente e no Panamá, aquele organismo investigou 124 mortes e conseguiu atribuir 46 destas às forças de segurança e outras 27 a grupos armados pró-governamentais, com o restante difícil de determinar.



"Estamos preocupados com a possibilidade da situação na Venezuela estar a escalar e estas violações dos direitos humanos não mostram sinais de abrandar, por isso estamos preocupados com a direção que o país está a seguir", referiu a porta-voz da ONU para os Direitos Humanos, Ravina Shamdasani, numa conferência de imprensa em Genebra.



"Desde o início das manifestações em abril, constatamos uma tendência evidente do uso excessivo de força em relação aos manifestantes", referiu por seu lado em comunicado o Alto Comissário para os Direitos do Homem, Zeid Ra'ad al Hussein. "Vários milhares de pessoas foram colocadas em detenção arbitrária, muitas terão sido vítimas de maus tratos e mesmo de tortura", acrescentou.



Além das entrevistas à distância a 135 vítimas e suas famílias, a equipa de especialistas nomeada pela ONU falou com testemunhas, jornalistas, advogados, médicos e membros do gabinete da procuradora-geral, recém demimtida pela Assembleia Constituinte nomeada pelo Presidente Nicolás Maduro.

Disparos sem aviso

O comunicado refere que a equipa de Direitos Humanos da ONU concluiu, após as investigações realizadas entre o dia 6 e o dia 31 de julho, que "as forças da ordem serão responsáveis de pelo menos 46 dessas mortes, enquanto outras 27 serão imputadas a grupos armados pró-governamentais, chamados colectivos armados, que circulam de moto a agitar armas de fogo".



Testemunhas disseram que as forças de segurança dispararam gás lacrimogéneo e balas de borracha contra os manifestantes antigovernamentais sem um aviso prévio.



De acordo com os especialistas da ONU, vários dos indivíduos entrevistados referiram que o gás lacrimogéneo foi utilizado a curto alcance, entre outros tipos de armamento.



Relatos de testemunhas sugerem que as forças de segurança, principalmente a Guarda Nacional, a Polícia Nacional e as polícias locais sistematicamente utilizaram a força desproporcionadamente para incutir medo, esmagar a dissidência, e agiram preventivamente para impedir as manifestações e a mobilização de instituições públicas chegando a apresentar petições.



De acordo com os especialistas da ONU, as autoridades governamentais raramente condenaram tais incidentes.



A 31 de julho, o gabinete da procuradora-geral, Luisa Ortega, destituída no último sábado, estava a investigar 124 mortes no contexto das manifestações.

Tortura e maus tratos

Sobre o número de pessoas detidas, não foi publicado nenhum número mas o texto da ONU diz que "estimativas fiáveis sugerem que entre o dia 1 de abril, data em que começaram as manifestações em massa, e o dia 31 de julho, mais de 5.051 pessoas foram colocadas sob detenção arbitrária". Mais de mil pessoas estarão ainda sob detenção.



Vários relatórios credíveis dão parte de "tratamentos cruéis, in-humanos ou degradantes contra estes detidos pelas forças da ordem, semelhantes em certos casos a actos de tortura", indica o comunicado, denunciando o recurso a choques elétricos, a práticas de suspensão pelos pulsos durante longos períodos, à asfixia com gás e a ameaças de morte e ameaças de violência sexual contra os detidos e as suas famílias.

Os jornalistas relataram a insegurança de trabalhar na Venezuela, nomeadamente durante as manifestações, também sendo agredidos pelas forças de segurança. Alguns grupos de manifestantes recorreram à violência, com ataques relatados contra agentes de segurança. Oito oficiais foram mortos, no contexto das manifestações.

"Estas violações acontecem quando se afunda o estado de direito na Venezuela, num clima de ataques constantes do Governo contra a Assembleia nacional e a procuradora-geral", denuncia Zeid ra'ad al Hussein.



"Apelo a todas as partes a trabalhar para uma solução rápida para a deterioração das tensões no país, renunciar ao uso da violência e dar passos rumo a um diálogo político significativo", disse Zeid Ra`ad al-Hussein.

Um relatório completo com os resultados da equipa está programado para ser lançado no final de agosto deste ano.

Hoje, o Tribunal Supremo anunciou a condenação a 15 meses de prisão do autarca Ramon Muchacho, do distrito de Chacao, no leste de Caracas, um bastião da oposição.