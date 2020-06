ONU baixa crescimento de África para 0% e admite rever em baixa

"Em março, ainda prevíamos que o continente crescesse 3,2%, o que não era nada de que nos pudéssemos gabar, mas ainda assim era uma expansão, mas depois percebemos que a pandemia atingia todas as economias em todo o lado, e agora prevemos 0%, sabemos que estamos a ser otimistas, e podemos ainda ter de rever", disse Vera Swonge.

Durante o seminário virtual `Conversas sobre covid-19 e Desenvolvimento`, organizado pelo Centro para o Desenvolvimento Global (CGD), a responsável disse que é provável que este valor seja revisto em baixo devido à propagação da pandemia e à evolução das economias parceiras do continente, nomeadamente na China, Europa e Estados Unidos. A conversa com o presidente do CGD, Masood Ahmed, centrou-se na vertente económica do combate à pandemia e na recuperação.

"O problema que sentimos é que existe uma desigualdade institucional", disse Swonge, exemplificando que, "na crise financeira de 2008, os Estados Unidos e os países da União Europeia conseguiram usar os Direitos Especiais de Saque [do Fundo Monetário Internacional, que permite, essencialmente, aumentar o financiamento disponível], e nós agora não conseguimos", disse, explicando que "isso acontece porque há uma desigualdade institucional. Nós não temos voz".

Sobre as iniciativas de suspensão de pagamentos da dívida, Vera Swonge confirmou que os países africanos não vão aderir ao alívio da dívida do setor privado porque recearem uma degradação do `rating` conferido pelas agências de notação financeira, nomeadamente a Moody`s, que já colocou vários países em revisão para uma descida só por terem aderir à Iniciativa da Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) avançada pelo G20.

"Os ministros das Finanças com quem temos reunido dizem que precisam de manter o acesso ao mercado e que não vão fazer nada que possa colocar isso em perigo, portanto precisamos de garantir que a DSSI não impede o acesso aos mercados, que é uma coisa crítica para a reconstrução das nossas economias", salientou a responsável.

"As agências de rating Fitch e Standard & Poor`s já disseram que a adesão não tem implicações no rating, mas a Moody`s diz que se os países aderirem à DSSI do G20, serão colocados em revisão para uma descida do rating, argumentando que dá uma ideia de que a economia desse país não é saudável", disse Vera Swonge.

A responsável, no entanto, desvalorizou a questão, lembrando que a Moody`s "colocou 150 países em revisão para descida".

A assunção do problema da dívida pública como uma questão central para os governos africanos ficou bem espelhada na preocupação que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial dedicaram a esta questão durante os Encontros Anuais, que decorrem em abril em Washington, nos quais disponibilizaram fundos e acordaram uma moratória no pagamento das dívidas dos países mais vulneráveis a estas instituições.

Em 15 de abril, também o G20, o grupo das 20 nações mais industrializadas, acertou uma suspensão de 20 mil milhões de dólares, cerca de 18,2 milhões de euros, em dívida bilateral para os países mais pobres, muitos dos quais africanos, até final do ano, desafiando os credores privados a juntarem-se à iniciativa.

