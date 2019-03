ONU condena decisão dos EUA sobre Montes Golã

RTP28 Mar, 2019, 17:46 | Mundo

O presidente Donald Trump assinou uma declaração, na segunda-feira, onde os EUA reconhecem a soberania de Israel sobre os Montes Golã.





Os EUA argumentam que o reconhecimento reforça a segurança de Israel e pode contribuir para a estabilidade no Médio Oriente, controlando as ameaças da Síria e do Irão.







O Conselho de Segurança da ONU reuniu de urgência para analisar a questão dos Golã, esta quarta-feira, a pedido da Síria que exige a restituição do território anexado por Israel e contesta o reconhecimento pelos EUA.





Na reunião do Conselho todos os oradores consideraram que os Montes Golã são um território sírio e opuseram-se à anexação da região por Israel.







“Essa ação unilateral não ajuda em nada a procura de uma solução pacífica para o conflito no Médio Oriente”, disse o embaixador da África do Sul na ONU, Jerry Matjila.





A Rússia, uma das maiores aliadas da Síria, pediu aos governos que continuem a considerar os Montes Golã um território “ocupado” por Israel. O vice-embaixador da Rússia, Vladimir Safronkov disse: “Se alguém se sente tentado a seguir este exemplo infeliz [de Trump], abstenha-se desta violação agressiva do Direito Internacional”.







Os cinco países europeus membros do Conselho de Segurança – Alemanha, França, Reino Unido, Bélgica e Polónia – relembraram que “não reconhecem a soberania de Israel sobre os territórios ocupados desde junho de 1967, incluindo os Montes Golã”.





Três resoluções do Conselho de Segurança pedem a Israel que se retire dos Montes Golã, que foram conquistados em 1967 por Israel e anexados em 1981 – medida não reconhecida internacionalmente.







Ironia síria



O embaixador da Síria na ONU, Bashar Jaafari, citado pela televisão russa Russia Today , sugeriu aos EUA uma concessão de territórios que pertençam aos próprios EUA e não de territórios sírios, como os Golã, violando o Direito Internacional.





Jaafari fez uma severa repreensão à reivindicação israelita sobre os Montes Golã, apoiada pelos EUA, durante a reunião do Conselho de Segurança. Referiu ainda que o Governo de Trump cedeu ao pedido do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyhu, para agradar ao poderoso lobby israelita.





A Síria conseguiu o apoio do Conselho no reconhecimento dos Montes Golã como um território sírio. No entanto, o embaixador alemão Christoph Heusgen e a embaixadora britânica Karen Pierce também usaram a reunião para criticar o Governo de Bashar al-Assad por bombardear civis, usar armas químicas e violar direitos humanos durante a Guerra Civil (2011-presente).“Este acontecimento não só agrava a situação na Síria, como cria sérios obstáculos à normalização das relações entre Israel e os Estados Árabes”, disse o embaixador da Rússia na ONU.