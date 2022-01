ONU condena. Dezenas de mortos em ataque aéreo a centro de detenção no Iémen

Um bombardeamento aéreo desencadeado na sexta-feira sobre um centro de detenção em Saada, bastião dos rebeldes houthis no noroeste do Iémen, fez mais de 70 mortos. As Nações Unidas já vieram condenar o ataque, apelando ao fim da “escalada” do conflito armado naquele país.