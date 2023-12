ONU condena intensificação de bombardeamentos contra centro de Gaza

Dois dos 50 ataques, no campo de Al Maghazi, provocaram pelo menos 86 mortes, quando atingiram dois edifícios residenciais, disse o porta-voz do gabinete, Seif Magango, que também denunciou ofensivas contra as áreas de receção de refugiados de Al Bureij e Al Nuseirat.

"Estamos profundamente preocupados com o contínuo bombardeamento do centro de Gaza pelas forças israelitas. (...) Todos os ataques devem respeitar estritamente os princípios do direito humanitário internacional (...), proporcionalidade e precaução", disse Seif Magango, num comunicado.

Esta ofensiva é considerada especialmente preocupante tendo em conta que as forças israelitas ordenaram aos residentes do sul da Faixa de Gaza que se retirassem para a zona central agora atacada.

O gabinete do Alto-Comissário Volker Turk acrescentou que todas as estradas que conduzem aos três campos de refugiados atacados estão destruídas, impedindo a chegada de ajuda humanitária.

Hoje, o Exército israelita anunciou que tinha atingido mais de uma centena de alvos do Hamas no último dia, divulgando imagens dos seus soldados acompanhados de tanques, avançando a pé entre as ruínas empoeiradas.

Por sua vez, o Hamas divulgou imagens que revelam combatentes a abrir fogo e a fazer explodir um tanque israelita.