ONU condena novas casas em colonatos ilegais aprovadas por Israel

"A contínua expansão dos colonatos fortalece ainda mais a ocupação, invade terras e recursos naturais palestinianos e dificulta a livre circulação da população palestiniana", disse Tor Wennesland, citado em comunicado.

O representante das Nações Unidas lembrou que "todos os colonatos são ilegais sob o direito internacional e constituem um grande obstáculo à paz".

Por esta razão, Tor Wennesland pediu às autoridades israelitas que parem com a sua expansão e deixem de lado esse tipo de "ações unilaterais e provocativas que alimentam a instabilidade e minam as perspetivas de estabelecer um Estado palestiniano viável e contíguo" a Israel.

A criação desse Estado palestiniano está no centro da solução de dois Estados que a ONU defende com a melhor fórmula para acabar com o conflito no Médio Oriente, mas as negociações estão paradas há anos.

Para a comunidade internacional todos os colonatos no território ocupado por Israel desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, são considerados ilegais.

Israel aprovou hoje a construção de mais de 4.000 casas de colonos na Cisjordânia ocupada, anunciou um grupo de direitos humanos israelita.

Este será o maior avanço dos projetos de colonatos desde a posse do Governo do Presidente norte-americano, Joe Biden, sabendo-se que os EUA se opõem à construção destes colonatos, alegando que constituem um obstáculo a um acordo de paz com os palestinianos.

Hagit Ofran, ativista contra os colonatos e membro da organização Peace Now, diz que um órgão de planeamento militar aprovou 4.427 unidades habitacionais.

A aprovação deste projeto acontece um dia depois de os militares israelitas terem demolido pelo menos 18 edifícios e estruturas na Cisjordânia ocupada, após uma decisão do Supremo Tribunal que forçou cerca de 1.000 palestinianos a sair de uma área que Israel designou como "zona de combate".

O B`Tselem, outro grupo de defesa de direitos humanos israelita, disse em comunicado que a Polícia de Fronteira destruiu um total de 18 estruturas, incluindo 12 edifícios residenciais, em aldeias nas colinas ao sul da cidade de Hebron, na Cisjordânia.

Na semana passada, o Supremo Tribunal de Israel confirmou uma ordem de expulsão que retira moradores de um aglomerado de comunidades beduínas em Masafer Yatta, onde vivem há décadas.

Israel capturou a Cisjordânia durante o conflito de 1967, tendo aí construído mais de 130 colonatos em todo o território, abrigando cerca de 500.000 colonos.

Quase três milhões de palestinianos vivem na Cisjordânia sob o regime militar israelita.

Os palestinianos defendem que a Cisjordânia deve formar a parte principal de um futuro Estado, considerando os colonatos como um obstáculo a qualquer futuro acordo de paz, recordando que eles são ilegais à luz do direito internacional.