ONU condena políticas restritivas impostas às mulheres no Afeganistão

Foto: Ali Khara/Reutes

Estão cada vez mais ameaçados, os direitos e liberdades das mulheres que vivem no Afeganistão. O regime talibã alargou as restrições, impedindo agora as mulheres de frequentarem o Ensino Superior.