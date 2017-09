ONU condena teste nuclear de Pyongyang e insta a fim do seu programa militar

RTP 03 Set, 2017, 21:41 / atualizado em 03 Set, 2017, 21:42 | Mundo

"Este ato é mais uma violação das obrigações internacionais da DPRK (sigla em inglês da República Democrática Popular da Coreia) e prejudica os esforços de não proliferação e desarmamento", disse Guterres num comunicado transmitido pelo seu porta-voz.

"Este ato é também profundamente desestabilizador para a segurança regional", lamentou o ex-governante português, acusando a Coreia do Norte de ser o "único país que continua a violar a norma contra os testes de explosões nucleares".

O responsável máximo da ONU reiterou o seu apelo ao regime de Kim Jong-Un para que cesse a sua atividade armamentista e "cumpra por completo" as resoluções que lhe foram impostas pelo Conselho de Segurança e indicou igualmente que está em contacto "com todas as partes afetadas".

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se na segunda-feira a propósito do novo teste nuclear norte-coreano, informaram hoje fontes oficiais.

A reunião, com início às 10h00 locais (15h00 em Lisboa), foi solicitada pelos Estados Unidos e por França, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul, indicou a missão diplomática norte-americana nas Nações Unidas.

EUA garante "resposta militar massiva"

O secretário da Defesa norte-americano, diz que os EUA "não estão à procura de aniquilar a Coreia do Norte" e que "existem várias opções".

Comunidade internacional condena

EUA ponderam avançar com novas sanções

Pyongyang fala em "êxito total"

James Mattis admitiu que "qualquer ameaça feita aos EUA ou aos seus territórios", incluindo Guam e aliados, "terá uma resposta militar massiva".O ensaio nuclear da Coreia do Norte motivou reações de condenação ao regime de Pyongyang.Donald Trump não põe mesmo de lado a hipótese de haver um ataque à Coreia do Norte e diz que não se vai lá com diálogo.O Governo dos Estados Unidos está a avaliar a criação de novas sanções contra a Coreia do Norte, afirmou hoje o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin."Podemos fazer muito para isolá-los [à Coreia do Norte] economicamente, muito mais do que já fizemos", frisou Steven Mnuchin, numa entrevista à cadeia televisiva americana Fox.O secretário do Tesouro adiantou que planeia criar um esboço com novas sanções para a Coreia do Norte e pô-lo à disposição do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o analise."Falei com o Presidente e está claro" que o comportamento do regime liderado por Kim Jong-un "é completamente inaceitável", disse.O regime de Pyongyang declarou hoje ter detonado "com total êxito" uma bomba de hidrogénio que pode ser colocada na ogiva de um míssil intercontinental.

Tratou-se do sexto ensaio nuclear da Coreia do Norte desde 2006, recebido, como os que o precederam, com muitas condenações por parte da comunidade internacional.

A 29 de agosto, o Conselho de Segurança efetuou a sua última reunião de emergência sobre estas ameaças norte-coreanas, após o lançamento de um míssil pelo regime de Pyongyang.

A 5 de agosto, o órgão executivo da ONU aprovou por unanimidade uma resolução impondo novas sanções económicas à Coreia do Norte por causa dos seus testes nucleares e balísticos.

