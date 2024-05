ONU cria Dia Internacional em Memória do Genocídio de Srebrenica

A resolução, apresentada à Assembleia pela Alemanha e pelo Ruanda, dois países marcados por outros genocídios no século XX, recebeu 84 votos a favor - incluindo de Portugal -, 19 votos contra e 68 abstenções, um reflexo das preocupações de muitos países sobre o impacto da votação nos esforços de reconciliação na Bósnia profundamente dividida.

Com a votação, no dia 11 de julho passa a assinalar-se o Dia Internacional de Reflexão e Comemoração do Genocídio de 1995 em Srebrenica.

A resolução não menciona os sérvios como culpados, mas isso não impediu a intensa campanha de `lobby` por um voto "não" pelo Presidente populista da vizinha Sérvia, Aleksandar Vucic, e pelo presidente da Republika Srpska - uma das duas entidades que, juntamente com a Federação Muçulmano-Croata, constituem a Bósnia-Herzegovina - Milorad Dodik.

"Esta resolução procura encorajar a reconciliação, hoje e para o futuro", justificou o embaixador alemão, Ante Leendertse, garantindo que a iniciativa não foi dirigida contra a Sérvia.

"As Nações Unidas foram fundadas sobre as cinzas da Segunda Guerra Mundial, uma guerra lançada pela Alemanha nazi que deixou mais de 60 milhões de mortos", acrescentou, sublinhando o papel da ONU para que tais crimes não se repitam.

Pouco antes da votação, o líder político dos sérvios da Bósnia-Herzegovina, Milorad Dodik, reafirmou que "não houve um genocídio em Srebrenica".

Dodik chegou a anunciar que se a resolução fosse aprovada, proclamaria independência e a sua adesão à própria Sérvia.

Em julho de 1995, a cinco meses do final da guerra civil iniciada na Bósnia-Herzegovina durante a primavera de 1992, cerca de 7.500 homens e rapazes muçulmanos bósnios em idade de combater foram mortos na sequência do assalto militar das forças sérvias bósnias a este enclave do oeste.

As forças sérvias enviaram as mulheres e crianças para as regiões controladas pelos bosníacos (muçulmanos bósnios), e indicaram que a maioria das vítimas foi morta em combate quando milhares de detidos, muitos deles armados, escaparam dos centros de detenção em Srebrenica e tentaram romper as linhas sérvias em direção a territórios controlados pela Armija, o seu Exército.

Em 2004, o extinto Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia (TPIJ), uma instância judicial `ad hoc` da ONU com sede em Haia, determinou que os crimes cometidos em Srebrenica em julho de 1995 constituíam genocídio, uma deliberação apoiada pelo Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), o principal órgão judicial das Nações Unidas, em 2007.

"O Tribunal estabeleceu para além de qualquer dúvida razoável que a morte de 7.000 a 8.000 prisioneiros muçulmanos bósnios foi genocídio", anunciou na ocasião o TPIJ.

Posteriormente, a justiça internacional condenou diversos altos responsáveis sérvios bósnios, incluindo os líderes político e militar, Radovan Karadzic e Ratko Mladic, ambos a cumprir prisão perpétua.

Entre os patrocinadores da resolução hoje aprovada constam os Estados Unidos e Reino Unido, juntamente com muitos países da União Europeia (UE) e da Organização de Cooperação Islâmica (OCI), para além de todos os países que integravam a ex-Jugoslávia, à exceção da Sérvia e da Republika Srpska (RS).

O documento agora aprovado condena "qualquer negação do genocídio de Srebrenica" e ações que glorifiquem os condenados por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Também exorta os Estados-membros a "preservarem os factos estabelecidos, incluindo através dos seus sistemas de ensino".

A resolução solicita ainda ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que estabeleça um programa com atividades e preparativos para o 30.º aniversário de Srebrenica, em 2025.