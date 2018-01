ONU critica atuação das forças de segurança da RDCongo em protestos contra governo

Lusa05 Jan, 2018, 12:42 | Mundo

A porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Liz Throssell, indicou numa conferência de imprensa que nos protestos a 31 de dezembro contra o governo de Joseph Kabila foram ainda detidas 180 pessoas, a maioria das quais já foi libertada.

As forças de segurança terão disparado balas reais, de borracha e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes, em alguns casos a curta distância das pessoas.

Terão ainda lançado gás lacrimogéneo para o interior de igrejas, impedido as pessoas de irem à missa e roubado os seus pertences.

"Este é um desenvolvimento alarmante que viola a liberdade religiosa", assinalou Throssell.

Segundo a porta-voz "as ações das forças de segurança sugerem uma tentativa deliberada de suprimir os direitos civis e políticos através do uso da violência".

A ONU crê que o número de mortos nos protestos pode ser superior, dado que a equipa do Alto Comissariado foi impedida de ter acesso às morgues, assim como a hospitais e centros de detenção.

"Instamos as autoridades a assegurar que as forças de segurança não recorrem à força excessiva", disse Throssell, adiantando que a República Democrática do Congo deve investigar de modo independente e responsabilizar os que violam os direitos humanos.

A ONU pediu ainda ao governo para garantir que "todos, incluindo opositores políticos, jornalistas e representantes da sociedade civil, podem exercer plenamente as liberdades de associação e reunião pacífica, de opinião e de expressão".

O presidente Kabila deveria ter deixado o poder em 2016, mas as autoridades atrasaram o processo para a realização de eleições, alegando deficiências no recenseamento, o que a oposição vê como uma manobra para manter o chefe de Estado no poder.

A Comissão Eleitoral anunciou, em novembro, que as eleições terão lugar a 23 de dezembro de 2018.