ONU debate situação dos direitos humanos na Ucrânia

O debate acontece 48 horas depois de os Estados Unidos terem sugerido que a Rússia seja excluída do Conselho dos Direitos Humanos.O Conselho é formado por 47 países que passam por um processo de seleção para integrar este órgão, por períodos de três anos.A situação dos direitos humanos "vai agravar-se" ainda mais se o presidente russo, Vladimir Putin, ganhar a guerra, advertiu, na terça-feira, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, na 49.ª sessão do Conselho, que começou na segunda-feira e decorre até 1 de abril.”, acusou Blinken.Na mesma terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, deveria ter ido pessoalmente a Genebra, mas anulou a deslocação invocando as "sanções antirrussas" que o proíbem de sobrevoar a União Europeia.Em vez disso, fez um discurso pré-gravado em vídeo, que muitas delegações dos países ocidentais e a delegação da Ucrânia boicotaram, com os representantes diplomáticos a abandonarem ostensivamente a sala no início da intervenção.Na abertura do Conselho, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou queJá a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, recordou que ao longo da História existiram “”, frisando sobre a Ucrânia: “".