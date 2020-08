ONU defende apoio de 600 milhões de euros para apoiar população de Beirute

Ainda há milhares de sobreviventes da explosão de Beirute a viver em casas que ameaçam ruir. O Estado libanês continua ausente das operações de ajuda as vítimas. As Nações Unidas dizem que são necessários 600 milhões de euros para apoiar a população com alimentos, medicamentos e reconstrução básica das habitações.