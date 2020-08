ONU defende inclusão da Junta Militar da Renamo no desarmamento e desmobilização em Moçambique

"Acho que os membros da junta devem, podem e merecem ser integrados no processo, porque combateram durante anos", declarou Mirko Manzoni.

O responsável falava durante a conferência "Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Moçambique: Um Ano Depois", promovido pela Chatham House, uma entidade independente de debates sobre assuntos internacionais com sede em Londres.

Manzoni reconheceu que os ataques protagonizados pela Junta Militar da Renamo colocam dificuldades à implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado há um ano, mas apelou a um empenho e compromisso coletivos para o fim da ameaça que o grupo representa.

"Os ataques tornam as coisas difíceis, mas acredito fortemente que há sempre uma solução", declarou o enviado pessoal do secretário das Nações Unidas para Moçambique.

A junta, prosseguiu, deve ter confiança numa solução pacífica das suas reivindicações, porque o acordo de paz é um processo aberto e recetivo ao tratamento de questões julgadas pendentes.

Neha Sanghrajka, assessora sénior do processo de paz em Moçambique, considerou preocupante a existência de uma dissidência armada que contesta o acordo, mas manifestou otimismo na capacidade de os moçambicanos ultrapassarem essa fratura.

"Estou sempre preocupada, mas não estaria neste papel [de assessora], se não acreditasse que há sempre uma solução", destacou Neha Sanghrajka.

Hoje passa um ano após a assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional entre o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade.

Ao abrigo do acordo, mais de 500 antigos guerrilheiros da Renamo - da meta de pouco mais de 5.000 - foram desmobilizados no âmbito do DDR.

Logo após a assinatura do pacto, a Junta Militar da Renamo, uma dissidência da guerrilha do principal partido da oposição, iniciou ataques armados a alvos civis e das Forças de Defesa e Segurança (FDS) em alguns distritos e troços de estrada da região centro do país.

O entendimento é o terceiro entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Renamo, desde a assinatura do Acordo Geral de Paz (AGP) em 1992, que pôs termo a 16 anos de guerra civil à escala nacional.

Os dois acordos resultaram de confrontos entre as forças governamentais e a guerrilha da Renamo na sequência da contestação dos resultados eleitorais pelo principal partido da oposição.

Além da instabilidade no centro, Moçambique está a braços com ataques armados no norte do país, alguns dos quais reivindicados pelo Estado Islâmico (EI), que já provocaram mais de mil mortos.