ONU denuncia assassínios por esquadrões da morte na Venezuela

Michelle Bachelet visitou em junho o país liderado por Nicolás Maduro, e esta sexta-feira apresentou o seu relatório - publicado na véspera - ao Conselho dos Direitos Humanos.







Bachelet denunciou particularmente a "força excessiva e assassina usada várias vezes contra os manifestantes" que se opõem ao Governo de Maduro.







Em especial, referiu o "recurso excessivo da força no quadro de operações de segurança levadas a cabo pelas Forças de Ação Especiais, FAES, com múltiplos assassínios, principalmente de homens jovens".

A alta comissária desafiou Caracas a estabelecer "um mecanismo nacional imparcial e independente, com o apoio da comunidade internacional, para investigar as execuções extrajudiciais ocorridas durante as operações de segurança".







Após a apresentação do relatório, Bachelet acolheu com esperança a libertação esta quinta-feira de 22 prisioneiros detidos em Caracas, incluindo uma juíza, um jornalista e 20 estudantes.



Sete mil mortos

O relatório apresentado esta sexta-feira indica que, de acordo com o Governo venezuelano, 5.287 pessoas foram mortas durante estas operações de segurança em 2018, em casos considerados "resistência à autoridade".







Caracas refere ainda a morte de mais 1.569 pessoas, pelo mesmo motivo, só entre dia 1 de janeiro e 19 de maio deste ano.

Na Venezuela, "o exercício da liberdade de opinião, de expressão, de associação ou de reunião, e o direito de participar na vida pública, comporta um risco de represálias e de repressão", declarou Michelle Bachelet.







"As principais instituições garantes do estado de direito na Venezuela estão desgastadas", concluiu.

Venezuela nega

"Hoje, os Estados Unidos confiscaram cerca de 30 mil milhões de dólares em bens da PDVSA", a companhia estatal de petróleo da Venezuela, referiu.







Enquanto isso, "40 bancos retêm cerca de 5.4 mil milhões de dólares, impedindo a Venezuela de comprar comida e remédios", denunciou ainda Castillo perante o Conselho dos Direitos Humanos em Genebra.

Bachelet repete críticas aos EUA

O modus operandi das FAES

Os cidadãos venezuelanos entrevistados pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, não hesitam em referir-se às FAES como "esquadrões da morte".







Familiares de 20 homens jovens assassinados por estas forças, descreveram todos de forma similar a forma como elas operam.

De acordo com o relatório da ONU, estes assassínios são usados para amedrontar a população e esmagar a oposição política.



Prisioneiros libertados





O Governo venezuelano libertou quinta-feira 22 prisioneiros, incluindo a juiza Maria Lourdes Afiuni e o jornalista Braulio Jatar, anunciou ainda Bachelet, após a apresentação do relatório.



Entre os libertados estão 20 estudantes.



"A feliz libertação de 62 detidos em junho com mais 22 libertados ontem, assim como a aceitação da presença no país de dois responsáveis para os direitos humanos, assinala o início de um passo positivo sobre as múltiplas questões dos direitos humanos no país", felicitou-se a alta comissária.



Uma porta-voz afirmou que Bachelet solicitou diretamente a Nicolás Maduro a libertação dos 20 estudantes.



Falou de"O nosso relatório aponta ataques contra os opositores, reais ou percebidos, e os defensores dos direitos humanos, indo desde ameaças e campanhas de difamação à detenção arbitrária, à tortura e aos maus tratos, à violência sexual, aos assassínios e aos desaparecimentos forçados", resumiu a alta comissária., referiu Bachelet, deixando a Caracas um apelo à "dissolução das FAES", um corpo de elite da polícia nacional, criado em 2017 originalmente para combater o tráfico de droga e o crime organizado.Um total de quase sete mil pessoas assassinadas desde 2018,Presente na sala, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela,"Além de certos excessos ocasionais, parece esperar-se que o Estado fique sentado quieto enquanto decorrem riscos graves de segurança e são planeados golpes de Estado, incluindo uma intervenção externa como ameaçou o Presidente Trump", justificou Castillo., responsabilizando as sanções impostas pelos Estados Unidos, que impedem o Governo de se refinanciar externamente e bloqueiam a importação de alimentos e medicamentos vitais.Nicolás Maduro acusa a Administração do Presidente norte-americano Donald Trump de planear a sua destituição, erradicar o socialismo e entregar as maiores reservas de petróleo do mundo a multinacionais.Washington considera Maduro um ditador ilegítimo e reconhece como Presidente interino Juan Guaidó, enquanto presidente da Assembleia Nacional, impondo sanções ao setor petrolífero do país e aos aliados de Maduro, numa tentativa de cerco ao regime., "dado que a maioria das receitas em divisas do pais provêm das exportações de petróleo, das quais muitas estão ligadas ao mercado norte-americano"."Ou seja, os efeitos destas sanções parecem afetar a capacidade do Estado fornecer serviços básicos de saúde à população", repetiu a alta comissária para os Direitos Humanos.Feliciano Reyna, líder de uma coligação de grupos ativistas, afirmou também ao Conselho dos Direitos Humanos quedenunciou.Surgem armados em carrinhaspretas sem matricula ou qualquer identificação pessoal, vestidos de negro e de cara tapada por máscaras de ski também negras.