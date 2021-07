ONU denuncia casos de tortura e maus-tratos na Venezuela

"O ACNUDH continuou a receber denúncias credíveis de tortura ou maus-tratos ou penas cruéis, desumanas ou degradantes (...) relatos de espancamentos, choques elétricos, violência sexual e ameaças de violação", de acordo com o documento.



O relatório indicou persistirem "desaparecimentos forçados, detenções" sem comunicação, e casos em que as autoridades se recusaram a divulgar o paradeiro dos detidos.



O ACNUDH alertou que depois de denunciarem torturas ou maus-tratos, os detidos foram devolvidos à custódia dos alegados responsáveis que nalguns casos teriam sido chamados a testemunhar contra as vítimas, sem que os juízes ou promotores tomassem medidas preventivas para as proteger.



"O ACNUDH está preocupado com relatórios de violência sexual contra mulheres (vigiadas por homens) em prisão preventiva", afirmou, e referiu o caso de uma mulher assassinada em março último, depois de alegadamente se ter negado a participar em atos sexuais.



O ACNUDH voltou a documentar restrições às liberdades fundamentais e obstáculos no trabalho das organizações da sociedade civil e da imprensa, com algumas pessoas a enfrentar processos penais.



De acordo com a alta-comissária, as autoridades locais continuaram a fazer declarações públicas depreciativas de críticos do governo e ativistas dos direitos humanos, classificando como "criminosos" ou "terroristas" jornalistas e meios de comunicação independentes.



Foram também adotadas leis que afetam os direitos à liberdade de associação e reunião, afirmou.