ONU denuncia dezenas de assassínios de jornalistas em 2020

A entidade acrescentou que entre 2006 e 2020 o total destes profissionais assassinados no cumprimento do seu dever ascende a 1.200, com nove em cada dez casos a ficarem impunes, pode ler-se num comunicado divulgado.No Dia Internacional para Acabar com a Impunidade dos Crimes contra Jornalistas, que é 2 de novembro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, salientou que muitos jornalistas perderam as suas vidas enquanto cobriam conflitos, mas que o número de vítimas fora das zonas de conflito está a aumentar.", disse Guterres.O chefe da ONU salientou que "".No mesmo dia, a One Free Press Coalition divulgou a sua lista mensal com 10 casos prioritários, desta vez todos relativos a jornalistas assassinados e cujos autores não foram levados à justiça.Esta coligação de meios salientou que, segundo o índice de Impunidade Global, do Comité de Proteção de Jornalistas.Entre as dezenas de associados da One Free Press Coaliton estão as agências Bloomberg, Efe, Reuters e AP, a televisão Al Jazeera, os meios europeus Corriere Della Sera, De Standaard, Deutsche Welle, Süddeutsche Zeitung e EURACTIV, os "económicos" The Financial Times, Forbes e Fortune, a revista TIME ou ainda o The Washington Post.

A One Free Press tem como parceiros o Comité de Proteção dos Jornalistas e a Fundação Internacional das Mulheres nos Meios.