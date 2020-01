ONU denuncia que embargo às armas continua a ser violado

A missão das Nações Unidas na Líbia (MANUL) "lamenta profundamente as violações flagrantes e persistentes do embargo às armas", definido na resolução 1970 de 2011 do Conselho de Segurança, "apesar dos compromissos dos países envolvidos na conferência internacional sobre a Líbia de 19 de janeiro em Berlim", afirma num comunicado.

Entre os principais compromissos assumidos pelos participantes na conferência de Berlim figurava o fim das entregas de armas aos poderes rivais, o governo de unidade nacional, em Tripoli, reconhecido pela ONU e apoiado pela Turquia, e o governo rival, liderado pelo poderoso marechal Khalifa Haftar, em Tobruk, apoiado pela Rússia, Emirados Árabes Unidos e Egito.

Os países participantes comprometeram-se também a não interferir nos assuntos líbios e a não exacerbar o conflito através, por exemplo, do financiamento de capacidades militares ou do recrutamento de mercenários.

O marechal Haftar lançou em 04 de abril uma ofensiva contra Tripoli, a qual apenas foi suspensa a partir da trégua acordada entre a Rússia e a Turquia, que entrou em vigor em 12 de janeiro.

Apesar de acusações recíprocas e de alguns combates, a trégua está a ser globalmente respeitada, segundo a ONU, o que permite "uma pausa bem-vinda para os habitantes da capital".

"Essa trégua, frágil, é hoje ameaçada pelo encaminhamento de combatentes estrangeiros, de armas, de munições e de sistemas avançados às partes pelos Estados-membros, vários dos quais participaram na conferência de Berlim", advertiu contudo a missão da ONU, sem identificar os países em causa.

"Voos de carga e outros" aterraram ao longo dos últimos dez dias em aeroportos do leste e do oeste do país para entregar "armas sofisticadas, veículos blindados, conselheiros e combatentes" às partes em conflito, refere.

Estas "violações em curso" podem provocar "uma nova espiral de combates intensos", acrescenta.