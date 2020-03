ONU denuncia racismo persistente contra afrodescendentes na América

"Embora o comércio transatlântico de escravos tenha terminado no século XIX, o seu legado de racismo ainda persiste", declarou a panamenha Natalia Kanem num comunicado enviado à agência de notícias EFE por ocasião do Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravidão e do Comércio Transatlântico de Escravos, que é hoje assinalado.

Segundo a responsável pelo UNFPA, "hoje, os descendentes de escravos africanos continuam a ser sistematicamente marginalizados e privados dos seus direitos humanos".

"Este ano, o UNFPA está a fazer um apelo para o combate às enormes injustiças que as pessoas afrodescendentes enfrentam nas Américas, onde uma em cada quatro pessoas se identifica como afrodescendente", referiu Natalia Kanem.

De acordo com a diretora-executiva da agência da ONU, "durante séculos, as pessoas afrodescendentes na América Latina e no Caribe tiveram que enfrentar discriminação e segregação estruturais profundamente enraizadas no racismo, colonialismo e escravidão".

A responsável do UNFPA disse que "as consequências dessas violações persistem até hoje e continuam a causar estragos nas nossas sociedades e instituições".

"Essas profundas desigualdades limitam a capacidade das pessoas de ascendência africana de exercerem os seus direitos e liberdades fundamentais", acrescentou Natalia Kanem.

"Apesar da sua importante contribuição para o desenvolvimento dos seus países, foi-lhes negado o reconhecimento das suas contribuições e a sua participação merecida nos benefícios do desenvolvimento", disse.

"As pessoas de ascendência africana na América Latina e no Caribe continuam a ser sistematicamente marginalizadas nas suas sociedades", sublinhou.

Segundo Natalia Kanem, os afrodescendentes "sofrem discriminação ao tentar exercer os seus direitos e continuam a ser sub-representados na tomada de decisões políticas, situação que os impede de derrubar as barreiras que os mantêm presos na pobreza".

Segundo a diretora do UNFPA, "as mulheres e as jovens afrodescendentes enfrentam formas múltiplas de exclusão e discriminação" em vários setores.

"Em todos os países onde vivem, estas não têm acesso igual a serviços de qualidade, incluindo serviços de saúde sexual e reprodutiva", avaliou.

"As mulheres afrodescendentes nos Estados Unidos", exemplificou Kanem, têm duas a três vezes mais possibilidades de morrer de causas relacionadas com a gravidez do que as mulheres brancas, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.

Segundo a responsável da ONU, os dados sobre mulheres e desigualdade de género recolhidos pela maioria dos países geralmente não são separados por raça".

Natalia Kanem referiu que "isso significa que as experiências das mulheres afrodescendentes geralmente permanecem ocultas atrás de dados sobre todas as mulheres, que ocultam padrões de desigualdade sistémica, tornando as suas dificuldades e preocupações praticamente invisíveis para os encarregados de formular políticas".

"Este é o momento de tomar medidas decisivas para acabar com o racismo, a discriminação e a injustiça que levaram à exclusão de milhões de afrodescendentes e para remover essa capa de invisibilidade dos seus ombros através de dados separados de qualidade que reflitam as suas vidas e as suas necessidades, considerou.

"O mundo", lembrou, "está comprometido em transformar os próximos dez anos numa década de ação para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030".

"Para alcançar o sucesso, devemos cumprir nossa promessa de não deixar ninguém para trás e eliminar o racismo sistémico causado pela escravidão, que é fundamental para alcançar um mundo de direitos e escolhas universais", concluiu a diretora executiva do UNFPA.