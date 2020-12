ONU desbloqueia 29,8 ME de ajuda para civis afetados pelo conflito na região etíope doTigray

Da ajuda de emergência da ONU à Etiópia, 25 milhões de dólares (20,3 milhões de euros) destinam-se a estabelecimentos de saúde para a compra de medicamentos, luvas e outros materiais para tratar os doentes e feridos. Mas uma parte daquele montante também será utilizada para comprar alimentos e fornecer água limpa e abrigos, de acordo com as Nações Unidas.

No vizinho Sudão, para onde mais de 50.000 pessoas fugiram dos combates na Etiópia, vão os restantes cerca de 10,6 milhões de dólares, que serão utilizados, principalmente, para assistência aos refugiados, incluindo abrigos, cuidados de saúde e água potável, adianta o comunicado da ONU.

"Após seis semanas de conflito, o número de civis [deslocados] está a aumentar. Mulheres e crianças estão a chegar ao Sudão, com histórias perturbadoras de violência, privação e abuso", disse o subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Mark Lowcock.

"Precisamos de um acesso livre agora", acrescentou, avisando que o conflito pode ficar fora de controlo.

Tigray, uma região pobre do norte da Etiópia com uma população de 6 milhões de habitantes, já enfrentava sérios problemas de segurança alimentar antes do início do conflito, a 4 de novembro, entre as forças armadas do governo liderado pelo primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, e o partido independentista que controla o poder na região.