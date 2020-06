ONU destaca "progressos importantes" nas reformas políticas

Estas reformas políticas, que incluem a adoção de leis, são "essenciais" para a aplicação do acordo de paz assinado a 06 de fevereiro de 2019 entre o Governo da RCA e 14 movimentos armados, refere o português António Guterres no último relatório sobre o país e entregue esta semana no Conselho de Segurança da ONU.

"Estou incentivando para que o povo e o Governo da República Centro-Africana continuem a progredir no avanço da paz, mesmo quando o país enfrenta a pandemia de covid-19", precisa o secretário-geral das Nações Unidas.

No entanto, António Guterres manifestou-se "profundamente preocupado com os contínuos confrontos entre grupos armadas", com implicações violentas para a população, trabalhadores humanitários, forças nacionais e capacetes azuis.

"Desde novembro de 2019 que não houve progresso no programa de desarmamento, desmobilização e reintegração" dos membros dos grupos armados, frisa o secretário-geral da ONU.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da missão de paz das Nações Unidas (MINUSCA).

Neste momento, está presente neste país a 7.ª Força Nacional Destacada, constituída por 180 militares, maioritariamente tropas especiais Paraquedistas do Exército Português, integrando ainda militares de outras unidades do Exército e Controladores Aéreos Avançados da Força Aérea.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

O Governo centro-africano controla um quinto do território, sendo o resto dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de raptos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação, recursos minerais (diamantes e ouro, entre outros), roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim.