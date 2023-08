ONU discute abusos e violações dos direitos humanos na Coreia do Norte

O "briefing" foi convocado pelos Estados Unidos (que detêm este mês a presidência rotativa do Conselho de Segurança), Albânia, Japão e Coreia do Sul e visa discutir a ligação entre os abusos e violações dos direitos humanos observados na Coreia do Norte e a paz e segurança internacionais.



O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, a relatora especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte, Elizabeth Salmón, e um representante da sociedade civil são esperados na reunião.



Esta decorre num momento de renovadas tensões na península coreana, marcado por recentes testes de mísseis norte-coreanos, incluindo o lançamento do seu mais sofisticado míssil balístico intercontinental.



O regime de Pyongyang tem rejeitado repetidamente as acusações de abusos e culpa as sanções de que é alvo pela terrível situação humanitária que enfrenta.