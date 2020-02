ONU divulga "lista negra" de 112 empresas com ligações aos colonatos israelitas

Segundo o comunicado lançado pela ONU, são 112 as empresas que possuem ligações. 94 delas estão sediadas em Israel e as outras 18 em outros seis países, nomeadamente nos Estados Unidos da América, em França, na Holanda, no Luxemburgo, na Tailândia e na Grã-Bretanha."Estou consciente de que esta questão foi e continuará a ser altamente controversa", afirmou Michelle Bachelet, alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, acrescentando que o relatório “não fornece uma caracterização legal das atividades em questão, nem do envolvimento das empresas comerciais nelas”.

O ministro das Relações Externas de Israel, Israel Katz acusou a ONU de se entregar a organizações que tentavam prejudicar Israel.





"A decisão da alta-comissária, de continuar a postura anti-israelita do Conselho de Direitos Humanos da ONU, é uma nódoa", disse Katz. O ministro observou ainda que a lista não tinha legitimidade jurídica. Além disto, referiu que o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que encomendou a lista em 2016 era composto por “países que violam os direitos humanos”."O Estado de Israel não aceitará essas políticas discriminatórias e anti-israelitas, e trabalharemos de todas as maneiras para impedir que essas decisões sejam implementadas", esclareceu Katz.Já as autoridades da Palestina festejaram a publicação desta lista. “A publicação da lista de empresas que operam em colonatos é uma vitória do direito internacional", afirmou Riyad al-Maliki, ministro das Relações Externas da Autoridade Palestiniana.Riyad al-Maliki insistiu para que os Estados membros da ONU e do Conselho de Direitos Humanos transmitissem “recomendações e instruções a essas empresas para encerrarem o seu trabalho imediatamente com estas ligações”.Em janeiro de 2018, o Conselho da ONU identificou 206 empresas que tinham ligações aos colonatos israelitas na Cisjordânia.Israel ocupou a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, durante a Guerra Árabe-Israelita de 1967. Anexou a cidade inteira em 1980, assumindo-a como a “capital eterna e indivisa do Estado judeu”. Uma medida nunca reconhecida pela comunidade internacional.O direito internacional vê a Cisjordânia e Jerusalém Oriental como "territórios ocupados" e considera ilegal toda a construção de colonatos judaicos nesses locais.