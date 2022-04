ONU e Cruz Vermelha. Putin autoriza retirada de civis do complexo Azovstal de Mariupol

Vladimir Putin concordou em princípio com o envolvimento da Cruz Vermelha na retirada de civis do complexo industrial de Azovstal. O anúncio feito pelo porta-voz das Nações Unidas. O anúncio foi feito já depois da reunião que o presidente russo teve com o secretário geral da ONU em Moscovo. António Guterres tinha pedido a Putin para permitir à ONU e à Cruz vermelha internacional a coordenação da retirada dos civis da fábrica de aço de Azovstal, em Mariupol na Ucrânia.