ONU e Itália anunciam evento em julho para lançar metas da Cimeira sobre Sistemas Alimentares

Segundo um comunicado publicado hoje pela ONU, esta pré-cimeira, que decorrerá em formato misto, virtual e presencial, será liderada pelo secretário-geral, António Guterres e pelo primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, com o objetivo de "moldar a ambição de transformar os sistemas alimentares", com o lançamento de novos compromissos, coligações e mobilização de financiamentos.

A Cimeira sobre Sistemas Alimentares vai decorrer em setembro, em simultâneo com a Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque.

O evento de preparação "reunirá jovens, pequenos agricultores, povos indígenas, investigadores, setor privado, decisores de políticas e ministros da agricultura, ambiente, saúde e finanças, entre outros, para oferecer a mais recente abordagem científica baseada em evidências de todo o mundo, lançar um conjunto de novos compromissos por meio de coligações de ação e mobilizar novos financiamentos e parcerias", lê-se no comunicado da ONU.

A Itália vai ser pioneira ao anunciar, durante o evento, um compromisso sobre o sistema alimentar nacional.

António Guterres disse, citado na nota publicada hoje, que procura "compromissos ousados" para "construir sistemas alimentares sustentáveis que trabalhem para as pessoas, o planeta e a prosperidade".

"Por meio de ações aceleradas, podemos ajudar o mundo a recuperar melhor da covid-19, a combater o aumento da fome e a enfrentar a crise climática", acrescentou o secretário-geral da ONU, mencionando algumas das prioridades principais que anunciou no início deste ano.

O primeiro-ministro italiano prometeu que "juntamente com a ONU e as suas agências com base em Roma, a Itália envolver-se-á com os seus parceiros para promover uma agricultura melhor, cadeias de valor sustentáveis e estilos de vida saudáveis".

O evento pré-cimeira deverá acontecer em formato híbrido ao longo de três dias, com algumas reuniões presenciais na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) em Roma e com o resto de eventos numa plataforma virtual.

"Espera-se que os líderes mundiais intensifiquem e lancem novas ações, soluções, parcerias e estratégias ousadas para recuperar melhor da pandemia de covid-19 e gerar progresso em todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), cada um dos quais depende em certo grau de sistemas alimentares nutrientes, sustentáveis e equitativos", anunciou a ONU.

A pré-cimeira decorrerá em Roma, sendo a Itália presidente temporária do grupo G20 e coanfitriã da Conferência das Partes sobre Alterações Climáticas da ONU (COP26), marcada para novembro no Reino Unido.