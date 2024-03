ONU e Japão ajudam Timor-Leste a reduzir mortalidade materna

O "Projeto para a Melhoria das Instalações para Emergências Básicas e Cuidados Obstetrícios e Neonatais", orçado em 7,5 milhões de dólares (cerca de 6,8 milhões de euros), vai prolongar-se durante três anos e envolver 117.620 mulheres em idade reprodutiva e 20.618 grávidas, por ano, nos centros de saúde comunitários em 12 municípios de Timor-Leste, de acordo com um comunicado.

O objetivo do projeto é prestar "maior acesso a serviços de saúde materna e neonatal" com a criação de "cuidados obstetrícios e neonatais e emergência" em 36 centros de saúde comunitários no país, bem como melhorar as "competências e capacidades dos prestadores de cuidados de saúde", referiu o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP).

O projeto pretende igualmente incentivar a realização de partos nos centros de saúde com parteiras qualificadas para reduzir os riscos associados aos partos feitos em casa, acrescentou o FNUAP.

De acordo com os dados da agência da ONU, a mortalidade materna em Timor-Leste é atualmente de 195 por 100 mil nascimentos.