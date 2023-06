ONU elege Dennis Francis para presidente

Caso confirmado, Dennis Francis irá substituir o húngaro Csaba Korosi. A eleição segue a rotação regional estabelecida, que para este ano determina a escolha de um candidato do grupo de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.Com uma carreira diplomática de aproximadamente 40 anos,A Assembleia-Geral é o órgão no qual os 193 Estados-membros da ONU se sentam em pé de igualdade e tem uma função exclusivamente representativa, uma vez que o verdadeiro poder é exercido pelo Conselho de Segurança (com capacidade de fazer aprovar resoluções com caráter vinculativo), que conta com cinco potências como membros permanentes e com direito de veto: Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França.O professor catedrático e político português Diogo Freitas do Amaral foi presidente da 50.ª Assembleia-Geral da ONU entre setembro de 1995 e setembro de 1996.A 78.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU terá início no próximo mês de setembro.