ONU encoraja Camarões a continuar "medidas de confiança"

Ao saudar esta decisão do Presidente camaronês, Paul Biya, bem como a libertação de 102 membros do partido Movimento para o Renascimento dos Camarões (MRC), António Guterres indicou também "ter registado a libertação de 333 detidos durante a crise nas regiões do nordeste e do sudoeste" do país.

"O secretário-geral congratula-se também com a realização do diálogo nacional" e pede para que decorra uma "continuação efetiva", de acordo com um comunicado.

A ONU continuam disponíveis para ajudar as autoridades e o povo camaronês, reiterou.

Maurice Kamto, candidato derrotado nas eleições presidenciais de 2018, foi libertado no sábado, em Yaoundé, ao fim de nove meses de detenção. O opositor foi detido no final de janeiro, com centenas de apoiantes, na sequência de manifestações pacíficas contra os resultados das presidenciais.

Os Camarões, durante anos um país relativamente pacífico na África Central, têm vivido recentemente várias crises.

No Norte, o país encontra-se sob a ameaça do grupo radical Boko Haram, enquanto nas regiões Noroeste e Sudoeste, onde vive sobretudo a minoria anglófona, confrontos entre grupos armados independentistas e militares causaram, nos últimos dois anos, cerca de três mil mortos, de acordo com organizações não-governamentais (ONG).

