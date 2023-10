ONU envia equipa para investigar ataque com mísseis a aldeia de Hroza

O ataque "mostra mais uma vez o terrível preço que os civis estão a pagar, 20 meses após a invasão russa", afirmou a porta-voz do Gabinete da ONU, Liz Throssell, numa conferência de imprensa.

Segundo a porta-voz, a Missão de Vigilância das Nações Unidas na Ucrânia identificou até agora 35 dos 52 mortos (19 mulheres, 15 homens e uma criança de 8 anos), entre os quais um soldado ucraniano que assistia ao funeral do pai.

"Antes da invasão russa, a população da cidade era de cerca de 300 pessoas (...) e dado o grande número de vítimas, todos na pequena comunidade foram afetados, sabemos que pelo menos oito famílias tinham familiares que foram mortos neste ataque", acrescentou a porta-voz.

Throssell lembrou que o ataque com mísseis, presumivelmente russo, é um dos mais mortíferos desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, e destacou a sua condenação pelo Alto-Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk.

O ataque ocorreu na região de Kharkiv, que faz fronteira com Donbass, e coincidiu com a viagem do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Espanha.

O porta-voz do Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Jens Laerke, acrescentou que a principal representante da agência na Ucrânia, Denise Brown, também viajará hoje a Hroza para analisar a situação e determinar que apoio humanitário a cidade deverá receber.

Zelensky, que participou em Granada numa cimeira da Comunidade Política Europeia com cerca de 50 líderes europeus com o intuito de angariar apoios para o seu país em guerra, classificou o ataque como um "crime russo comprovadamente brutal" e "um ato de terrorismo completamente deliberado".

Na mesma ocasião, o Presidente ucraniano instou os aliados ocidentais a ajudarem a fortalecer as defesas aéreas da Ucrânia, alegando que "o terror russo tem de ser travado".

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.