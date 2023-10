ONU estabelece fundo fiduciário multiparceiros para apoiar acordo social na Venezuela

"As atividades financiadas pelo fundo fiduciário multiparceiros beneficiarão as pessoas vulneráveis na Venezuela, fornecendo cuidados de saúde e outras necessidades básicas", conclui a breve nota, divulgada pelo gabinete do porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.

Na quarta-feira, o líder da ONU saudou os acordos entre o Governo e a oposição venezuelana, incentivando à "implementação de boa-fé" dos mesmos em prol de eleições "credíveis" em 2024.

Guterres aproveitou para elogiar os esforços dos parceiros regionais e internacionais em todo o processo e incentivou "a implementação, de boa-fé, dos acordos liderados pela Venezuela para conduzir a eleições inclusivas, transparentes e credíveis em 2024, bem como para abordar as preocupações em matéria de direitos humanos", segundo um comunicado oficial.

O Governo venezuelano e a opositora Plataforma Unitária Democrática da Venezuela assinaram segunda-feira, em Barbados, um acordo sobre a promoção de direitos políticos e garantias eleitorais para todos, com vista às presidenciais previstas para o segundo semestre de 2024.

Os presidentes das delegações que representam o Governo, Jorge Rodriguez, e a oposição, Gerardo Blyde, assinaram ainda um outro para a proteção dos interesses vitais do país.

Nos textos, ambas as delegações afirmam o compromisso com o fortalecimento de uma democracia inclusiva e uma cultura de tolerância e convivência política e ratificam a vontade de alcançar as condições necessárias para que os processos eleitorais se realizem com todas as garantias.