ONU estima que precisará 25,4 ME para ajudar Maláui depois do ciclone Freddy

O ciclone, que atingiu duas vezes o continente africano depois de se ter originado na costa norte da Austrália, deixou 326 mortos, 183 mil deslocados e muita destruição no sul do Maláui, com chuvas equivalentes às recolhidas em seis meses em condições normais, relatou o diretor do PAM para o país, Paul Turnbull.

O país sofreu cinco desastres meteorológicos nos últimos sete anos, incluindo a tempestade tropical Ana em 2022 e o ciclone Idai em 2019, lembrou Turnbull.

"É fundamental que a comunidade internacional nos ajude com os recursos de que precisamos para responder", apelou num encontro com a imprensa na sede da ONU em Genebra.

O Governo do Maláui declarou estado de emergência devido à catástrofe no sul, onde o ciclone inundou cerca de 75.000 hectares de campos agrícolas, num país onde 80% da população depende da agricultura em pequenas áreas.

"Além disso, o país está a lutar contra o pior surto de cólera da sua história, que causou mais de 1.500 mortes, com 50.000 casos relatados", referiu o diretor do PAM.

O ciclone atingiu pela primeira vez a costa oriental de Madagáscar a 21 de fevereiro e regressou a 5 de março à ilha africana, onde deixou um total de 17 mortos e 300.000 pessoas afetadas.

Em Moçambique, o ciclone, que teve o seu primeiro impacto a 24 de fevereiro e voltou a atingir a costa no final da semana passada, causou pelo menos 58 mortes.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) admite que o Freddy tenha quebrado o recorde de duração do furacão John, que durou 31 dias em 1994 e afetou o Pacífico, embora não confirme esse recorde até que o ciclone se dissipe.